Un preot, printre victimele incendiului din spitalul Piatra Neamț. Mesajul Patriarhului Daniel

Patriarhul Daniel a reacționat, sâmbătă noapte, la scurt timp după ce Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, ÎPS Ioachim, a făcut public faptul că printre victimele incendiului din secția ATI a Spitalului Piatra Neamț se numără și un preot. „În aceste momente pline de suferință și tulburare, ne rugăm lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor decedați și […]