Un prequel „Jocurile foamei”, bazat pe urmatorul roman al scriitoarei Suzanne Collins

Un prequel „Jocurile foamei/ Hunger Games" este pregatit de Lionsgate si va avea la baza urmatorul roman al scriitoarei Suzanne Collins, potrivit Variety. Joe Drake, presedintele Lionsgate Motion Picture Group, a transmis: „Suntem nerabdatori ca urmatoarea carte a Suzannei sa fie publicata. Am luat legatura cu ea in timpul procesului de scriere si cautam sa colaboram strans pentru film". Trilogia lui Collins formata din „The Hunger Games", „Catching Fire" si „Mockingjay" a fost publicata de Scholastic incepand cu 2008, apoi transformata i ...