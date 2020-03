Un primar a cerut carantinarea comunei in care are 6 cazuri de COVID si un mort. Autoritatile dau din umeri, Vela spune nu

Primarul comunei Sacosu Turcesc a solicitat Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, care s-a intrunit marti dupa-amiaza, sub conducerea prefectului Liliana Onet, instituirea carantinei in localitate, intrucat in ultimele zile au fost confirmate sapte persoane cu COVID-19, din care una a decedat, iar alte 21 de persoane au fost contacti ai acestora, anunta Prefectura Timis.