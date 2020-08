Un primar care a facut sex cu minore in sediul primariei candideaza pentru un nou mandat

Un primar din județul Iași, implicat în trecut într-un scandal sexual, fiind audiat într-un dosar de proxenetism, în care ar fi recunoscut că a făcut sex cu minore în sediul primăriei, candidează pentru un nou mandat. Dat afară din PNL, primarul Damian Butnariu, din Mogoșești-Siret candidează pentru un nou mandat, folosind culorile liberalilor, care, coincidență […] The post Un primar care a făcut sex cu minore în sediul primăriei candidează pentru un nou mandat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.