Un primar care nu-l considera roman pe Klaus Iohannis trece de la PSD la PNL

Fie roata și pătrată, tot se-ntoarce ea odată. Asta a aflat pe pielea lui primarul PSD din Bethausen, Ioan Lihoni. În urmă cu un an, primarul aducea oameni la mitingurile Vioricăi Dăncilă și îl contesta pe Klaus Iohannis susținând că nu este român.

Între timp, guvernarea și interesul s-au schimbat, iar primarul a sărit din barca PSD în cea a PNL și va candida din partea oamenilor lui Klaus Iohannis la alegerile locale.

Ce spunea primarul în 2019:

”Vrem un presedinte roman, de etnia noastra. Suntem singura tara din lume care avem presedinte de alta nationalitate decat a noastra. El nu poate sa cante noi suntem romani, ca nu e roman. Numele il tradeaza. Si neamul", spunea fratele primarului din Bethausen la mitingul din toamna lui 2019, de la Timisoara, potrivit unei inregistrari video publicate de adevarul.ro.

Ce spune primarul în 2020:

”Comuna si eu personal am fost sabotati. Nu am fost ajutat de PSD atatia ani de zile, mi s-au taiat patru proiecte. Nu am fost inclus printre cele 30 de comune care au primit apa si canal prin Aquatim", a declarat Lihoni pentru adevarul.