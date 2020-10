Un primar din Argeș, prins de polițiști la volanul unui camion cu lemne furate. Ce explicații a oferit in fața oamenilor legii

Politistii din Timisoara l-au identificat pe autorul atacului asupra unei femei de 38 de ani, care a decedat in urma loviturilor primite.

Cercetătorii americani de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au descoperit că persoanele infectate cu noul coronavirus, dar care sunt asimptomatice pot fi deosebite de persoanele sănătoase prin modul în care tușesc.

Metamorfozata in firma de constructii, compania care a ajuns aproape de faliment incercand sa vanda sucurile Mr Pink in Romania a primit, in ultimele zile din mandatul Gabrielei Firea la Primaria Capitalei, fara licitatie, un contract de aproape doua milioane de euro pentru renovarea unui pavilion al Spitalului Colentina.