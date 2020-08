Un primar exclus din PSD dupa o condamnare pentru pornografie infantila candideaza din nou

Un nou caz revoltător al unui primar condamnat definitiv care candidează pentru un nou mandat apare în peisajul public. După ce ieri am aflat că un primar exclus din PNL după ce a făcut sex cu două minore în primărie, candidează pentru un nou mandat, astăzi, presa locală din Prahova scrie că edilul unei localități, […] The post Un primar exclus din PSD după o condamnare pentru pornografie infantilă candidează din nou appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.