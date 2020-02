Un primar PSD DEMISIONEAZA și iese total din lumea politica: Cand ajung la putere vorbesc de alte prostii

Primarul comunei Licurici, județul Gorj, Liviu Drăgulescu, a demisionat din funcție după 12 ani de mandat și s-a întos la profesia de medic veterinar. Fostul primar se declară dezamăgit de politică și spune despre politicieni că „uită când ajung la putere”.

Liviu Drăgulescu a declarat, pentru MEDIAFAX, că a decis să plece din primărie atât din cauza situației politice actuale, cât și pentru că nu reușea să mulțumească toți localnicii.

Edilul a revenit la prima meserie, aceea de medic veterinar, în două localități, cea pe care a condus-o din 2008 și în Hurezani, unde are și cabinetul.

„Am plecat de bunăvoie. Nu se naște niciun primar pe scaunul de primar. A fost o oportunitate pentru mine, am licitat două circumscripții și atât. Sunt medic veterinar din 1991, nu se uită meseria. Am lucrat până în 2008, când am luat primar. Unii dintre localnici au fost foarte bucuroși, tot aproape de ei voi fi, nu m-au mai văzut de mult, nu au mai avut medic. Sunt bucuroși, că nu mai sunt nici medici, nici tehnicieni,dacă suntem prost plătiți, subvențiile sunt micuțe. Ca medic, sunt mai mulțumiți. Nu pleacă niciunul supărat. La primărie când vin doi cu probleme, cel puțin unul pleacă supărat. Aici ce câștigi, acela e salariul, nu sunt bugetar, sunt privat, deci trebuie să alerg după bani, să muncesc. Am cabinetul meu la Hurezani”, a spus Liviu Drăgulescu, fostul edil al comunei Licurici.

Acesta se declară dezamăgit de situația politică.

„Nu aveam de gând să mai candidez. Nu vedeți ce se întâmplă la nivel național? Se răsfrânge asupra noastră, jos. Știți care e cel mai bun guvern la noi, în România? Cel care e în opoziție. Vorbește exact despre ce are românul nevoie. Când ajunge la putere, uită! Se ocupă de alte prostii. Și toate partidele fac așa. Deocamdată sunt la PSD, dar nu știu dacă voi rămâne pe listă. O să mai trec pe la primărie, dar ca orice om, sunt și eu cetățean”, a adăugat Drăgulescu.

Un alt motiv care l-a determinat să plece de la primărie a fost legat de o problemă cu care se confruntă mulți dintre localnici, fondul funciar, și pe care nu a reușit să o rezolve: „Am lăsat primăria în regulă. Probleme sunt cu fondul funciar, noi nu putem să-i mai punem pe oameni în posesie. Prin hotărâri definitive și irevocabile am ajuns să nu putem să le punem în posesie, pentru faptul că e o decizie a Curții Constituționale prin care pădurea e trecută în domeniul public al statului român. Am ajuns să nu putem să punem în posesie și să plătim bani din buzunar. (...) Orice primar se confruntă cu așa ceva”.