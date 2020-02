Un procuror din Atlanta ar putea deschide o ancheta privind moartea lui James Brown: Exista suspiciuni ca artistul ar fi fost ucis

Un procuror din Atlanta ar putea deschide o anchetă privind moartea lui James Brown, după ce s-a întâlnit cu o femeie care susţine că artistul a fost ucis în 2006, potrivit news.ro.

Potrivit presei americane, în sprijinul afirmaţiilor sale, Jacque Hollander - care declarat în urmă cu un an că a fost violată de James Brown în 1988 - a oferit miercuri informaţii procurorului Paul Howard Jr.

Purtătorul de cuvânt al procurorului a spus că Howard va analiza informaţiile pentru a stabili dacă este justificată demararea unei anchete oficiale a morţii lui Brown.

El a subliniat că „nu există un caz” în prezent şi nu a oferit mai multe detalii. „Nu există o anchetă oficială a morţii la acest moment”.

James Brown a murit pe 25 decembrie 2006, la vârsta de 73 de ani. Cauza oficială a decesului a fost insuficienţă cardiacă congestivă, în urma unor complicaţii provocate de pneumonie.

Mai mult de zece oameni doresc ca moartea lui să fie investigată. Într-un material publicat de CNN anul trecut, mulţi dintre cei care l-au cunoscut pe cântăreţul şi compozitorul american au spus că îşi doresc o anchetă penală privind moartea lui şi ca rămăşiţele pământeşti să fie exhumate pentru analize.

Unul dintre cei aproximativ 140 de oameni intervievaţi de CNN a fost Marvin Crawford, medicul care l-a tratat pe Brown la spitalul din Atlanta şi cel care a semnat certificatul de deces. Crawford a declarat că, acum, şi el se îndoieşte că Brown a murit din cauze naturale. El crede că a fost vorba despre o supradoză, accidentală sau nu.

Starea de sănătate a lui Brown „s-a schimbat prea repede”, a spus el pentru CNN. Medicul nu ar fi prezis că Brown avea să moară, însă în noaptea de 25 decembrie a fost confirmat decesul. „M-am întrebat: ce a fost greşit în camera aia?”.

James Brown (3 mai 1933 - 25 decembrie 2006) a fost cântăreţ, compozitor şi producător muzical. Pionier al muzicii funk, el a fost una dintre figurile proeminente ale muzicii secolului 20 şi a fost supranumit „Naşul muzicii soul”. A debutat discografic în 1958. A lansat 63 de albume de studio, iar între piesele care au ocupat locurile fruntaşe ale clasamentelor muzicale se numără „Papa's Got a Brand New Bag", „I Got You (I Feel Good)", „It's a Man's Man's Man's World" şi „Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine”.