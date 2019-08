Un procuror se distreaza de mama focului in timp ce se afla la volan. Toata scena apare LIVE pe pagina sa de Facebook - VIDEO

procuror google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis da un adevarat recital in timp ce-si conduce propria masina si canta o melodie din folclorul maramuresean. De asemenea, aceasta aplauda in ritmul muzicii, luand mainile de pe volanul autoturismul aflat in mers, in timp ce, pe locul din drepta, sta o copila a carei varsta nu depaseste 10 ani. Imaginile postate pe pagina de a procurorului sunt datate 7 iunie, dar pot fi vazute doar de prieteni. Cel putin doua dintre ipostazele in care apare procuror contravin prevederilor Codului Rutier. Este vorba despre faptul ca, pe distante mari si cu autoturismul in miscare, Mirea conduce fara sa aiba mainile pe volanul autoturismului, punand astfel in perico ...