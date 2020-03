Un profesor de la Universitatea „Ovidius” din Constanța ține cursurile live, pe Facebook

Un profesor de la Universitatea „Ovidius” din Constanța a ținut miercuri primul curs live pe Facebook, de când s-a luat decizia ca activitatea universității să se mute, în următoarea perioadă, în mediul online. 13 studenți au fost totuși într-o sală de clasă, iar 40 l-au urmărit pe Facebook, anunță MEDIAFAX.

Alexandru Bobe, profesor de matematică și prorector al Universității „Ovidius”, a susținut, miercuri, primul curs live, pe Facebook.

Din cei aproximativ 60 de studenți, 13 au ales să vină în sala de clasă, însă mai bine de 40 dintre ei s-au conectat la o aplicație online sau au urmărit pe Facebook cursul susținut de profesor.

„Am ținut azi primul curs cu anul I de la informatică, unde în mod frecvent sunt în jur de 60-70 de persoane, și a funcționat foarte bine. Am folosit două canale. Primul, webex, a fost pentru partea de prezentare, de acțiuni pe care le faci pe calculator, prezentare PowerPoint. Este o resursă gratuită pe care o folosește inclusiv Comisia Europeană sau firmele mari, pentru traininguri, iar pentru partea de scris la tablă și de vizualizat deocamdată am folosit liveul de pe Facebook. Ok, nu este doar pentru studenți din grup, este pentru toată lumea, dar nu mă feresc și nu cred că ar trebui să se ferească nimeni să țină astfel de liveuri. S-au conectat 44 de studenți la webex și, bineînțeles, pe Facebook erau mai mulți. În sală au fost 13 studenți, deci mult mai puțini”, a declarat pentru MEDIAFAX Alexandru Bobe.

Acesta a precizat că primul curs a fost un succes și că, după această experiență, a sfătuit toți studenții ca, pe viitor, să nu mai vină în sălile de curs:

„Am spus că dacă măsurile se intensifică îi rog să nu mai vină la ore, pentru că au văzut că sistemul online funcționează. Noi vom face scurte tutoriale pentru fiecare dintre platformele online pe care le oferim. Avem mai multe variante online la universitate prin care putem să susținem cursurile online”, a spus Bobe.

Profesorul a decis să transmită live pe Facebook cursul după ce reprezentanții Universității „Ovidiua” au hotărât, marți, că facultățile vor trebui să pună în aplicare, în perioada următoare, un plan de măsuri care cuprinde trecerea progresivă a activităților didactice în mediul online, pe mai multe etape, pentru a preveni răspândirea infectării cu coronavirus.