Un profiler al FBI da cartile pe fata: Gheorghe Dinca NU este un criminal in serie

Mihaela Brooks google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Crimele din Caracal sunt, in continuare, invaluite in mister, iar anchetatorii incearca – din rasputeri – sa stabileasca toate circumstantele care au dus la o asemenea tragedie. Familia Luizei Melencu este de parere ca fata traieste, inca, iar Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, sustine ca Gheorghe Dinca nu a fost un ”lup singuratic”. Exploziv! Rasturnare de situatie in cazul crimei care a cutremurat Romania! Olandezul pedofil si criminal a mai facut o vizita la Iasi si in luna februarie! Criminalul Gheorghe Dinca a recunoscut, in timpul anchetei, ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu, numai ca informatiile oferite de el au fost contradictor ...