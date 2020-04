Un program national de tichete sociale de urgenta PROPUS de Hope and Homes for Children

Fundaţia Hope and Homes for Children a adresat preşedintelui Klaus Iohannis, premierului Ludovic Orban, dar şi mai multor miniştri cu competenţe în domeniu o scrisoare deschisă în care propune şase măsuri urgente pentru diminuarea impactului COVID-19 asupra celor mai săraci copii şi a familiilor lor, potrivit Agerpres.

"În climatul general cauzat de COVID-19, sărăcia este una dintre cele mai grave probleme sociale. Copiii familiilor din comunităţi marginalizate, şi aşa greu încercaţi de sărăcie, vor fi cei mai afectaţi de incertitudine, de lipsa hranei şi a unei locuinţe, de lipsa condiţiilor minime de igienă. Actuala criză riscă să ne arunce în trecut, într-o Românie cu sute de mii de copii uitaţi în sărăcie, disperare şi nevoi", transmite fundaţia, într-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.

Cele şase măsuri vizează:

- instituirea de către Guvern a unui program naţional de tichete sociale de urgenţă, pentru a acoperi nevoile urgente ale familiilor care trăiesc în sărăcie extremă. Mecanismul de alocare şi diseminare a acestor tichete la nivel naţional ar putea utiliza infrastructura Direcţiilor de protecţie a copilului şi a Serviciilor publice de asistenţă socială;

- realizarea urgentă de module de igienă minimală în toate comunităţile care nu au acces la apă curentă. Acestea pot intra în atribuţiile primăriilor, prin serviciile publice de asistenţă socială, iar fondurile necesare ar putea fi alocate prin fondurile structurale disponibile din partea UE. Modulele de igienă trebuie să includă duşuri, chiuvete, maşini profesionale de spălat haine şi uscătoare. Fundaţia menţionează că aproape un milion de oameni nu au acces la utilităţi esenţiale (apă curentă, electricitate, gaze naturale, etc.), nici vreo minimă infrastructură şi că riscul lor de îmbolnăvire este extrem;

- publicarea de urgenţă, de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi autoritatea de resort, a procedurii aplicate copiilor care vor avea ambii părinţi confirmaţi cu COVID-19. Procedura ar trebui să prevadă personal pregătit să gestioneze aceste situaţii, echipamente de protecţie şi dezinfectanţi, spaţii/dotări în care copiii să poată fi puşi sub observaţie sau carantină;

- înfiinţarea în regim de urgenţă de locuri de cazare în centre de carantină pilot pentru copii în judeţele focar de COVID-19 (hoteluri de mici dimensiuni, pensiuni, apartamente, locuinţe de serviciu);

- angajarea în regim de urgenţă, la nivelul fiecărui judeţ, de asistenţi maternali şi persoane care pot prelua, în plasament simplu, copiii cu ambii părinţi confirmaţi cu COVID-19;

- instituirea de către Guvern a unui pachet naţional de sprijin de urgenţă pentru tinerii care au ieşit în ultimele şase luni din sistemul de protecţie specială sau vor ieşi până la final de an (alocarea unei sume lunare, transferate lunar fiecărui tânăr care părăseşte sistemul de protecţie, cel puţin până la finalul anului 2020).

Potrivit fundaţiei, izolarea impusă de criza COVID-19 exacerbează riscul de violenţă, abuz şi neglijare asupra copiilor şi favorizează violenţa domestică. De asemenea, în contextul pandemiei, creşte numărul copiilor care trăiesc în condiţii de sărăcie extremă.

"Iniţiativele aprobate până acum - posibilitatea accesării şomajului tehnic, potenţiala amânare a ratelor şi altele - sunt bine-venite pentru mulţi români, însă nu îi ajută pe cei din comunităţi marginalizate", atrage atenţia Hope and Homes for Children.

Fundaţia citează datele furnizate de Ministerului Muncii, conform cărora, până la 6 aprilie, au fost suspendate 952.929 contracte de muncă şi 187.548 de contracte au fost încetate. De asemenea, potrivit Eurostat, în 2018, 38,1% dintre copiii României trăiau în sărăcie severă, expuşi riscului de separare familială.

Hope and Homes for Children România menţionează că are capacitatea să ofere ajutor de urgenţă pentru acoperirea cheltuielilor pentru 500 de copii, tineri şi familii din cele 11 judeţe în care dezvoltă programe la acest moment.