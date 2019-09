Un proiect de 45 milioane de lei: Rabla pentru taximetristi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul Gabriela Firea promite 3000 de vouchere in valoare de 15.000 de lei taximetristilor pentru ca acestia sa poata cumpara masini noi. Primarul Gabriela Firea promite 3000 de vouchere in valoare de 15.000 de lei taximetristilor pentru ca acestia sa poata cumpara masini noi, cu norma de poluare euro 6, potrivit unui proiect de hotarare care va fi discutat in sedinta de marti a Consiliului General, scrie libertatea.ro. Voucherele „Rabla Taxi” pe care doreste sa le dea Primaria Capitalei sunt pe acelasi model cu eco-voucherele de 9.000 de lei oferite de municipalitate in primavara, ele acordandu-se in schimbul casarii unei masini vechi. EXCLUSIV! Accident rutier la Iasi. A fost implicat un taxi - FOTO Tichetu ...