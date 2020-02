Un proiect imobiliar abandonat de pe strada Libertatii din municipiu, in atentia Prefecturii Constanta

Consilierul local independent, Andrei Popescu a depus o solicitare la instituția Prefectului județului Constanța, prin care îi cere reprezentantului Guvernului în teritoriu. să atace în contencios administrativ toată documentația care reglementează potențiala construcție de pe strada Libertății nr.38.“La solicitarea locuitorilor, zilele trecute am ajuns pe strada Libertății nr.38. Acolo am găsit o groapă de gunoi pe care, în ultimii trei ani de zile, ar fi trebuit să se ridice o construcție cu patru etaje. N-am stat pe gânduri și i-am solicitat astăzi Prefectului județului Constanța să atace în contencios administrativ toată documentația. De asemenea, pentru că terenul este după cum se vede în imagine, am cerut Poliției Locale să demareze procedurile de sancționare a proprietarului și de supraimpozitare a terenului”, susține consilierul local municipal.Potrivit, panoului informativ, construcția ar fi trebuit finalizată în luna februarie a acestui an, în realitate, groapa de gunoi care se vede și în imagini, zace de de mai bine de trei ani în aceeași stadiu.