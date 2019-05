Un proiect initiat de Catalin Radulescu ar putea permite copiilor de peste 12 ani sa cumpere articolele pirotehnice

O propunere de lege initiata de deputatul PSD Catalin Radulescu, care in 2017 a fost pus sub invinuire pentru incalcarea regimului armelor si munitiilor, dupa ce a declarat ca detine o arma AKM pe care ar fi folosit-o in 1989, ar putea permite ca anumite articole pirotehnice sa fie cumparate chiar si de copiii de peste 12 ani.