Un pshilog avertizeaza parintii: ”Aveti grija ce le cereti copiilor vostri – Nota 10 nu garanteaza nici pe departe succesul unui elev”

Notele de la scoala nu sunt cei mai buni indicatori ai potentialului pe care il are un elev, ci il forteaza pe acesta sa ramana intre granitele unui sistem social derutant, care-i poate opri inventivitatea, creatia sau sclipirea, considera psihologul Alexandru Plesea.

Specialistul, cunoscut opiniei publice drept “Antrenorul Mintii”, afirma ca este demonstrat stiintific ca nota 10 nu scoate in evidenta genialitatea unui elev, ci pur si simplu arata gradul ridicat de adeziunea la un set de cunostinte standardizate, impuse de scoala.

“Elevii au nevoie sa invete cum sa invete, nu au nevoie de concurenta sau reguli impuse. Ei au nevoie sa fie ajutati sa ramana cat mai aproape de creativitatea si voiosia copilariei. Cunoastem cu totii foarte multe exemple de elevi de nivel mediu sau cu note slabe la invatatura, dar care au demonstrat, mai ales dupa terminarea scolii, ca pot fi genii in orice alt domeniu de activitate.

Genialitatea lor a iesit la iveala abia dupa ce acestia au parasit granitele sau standardele impuse de mediul academic, deoarece au putut gandi singuri, si-au dat voie sa fie creativi. Sunt multi profesori care nu tin cont de unele sclipiri de geniu pe care le pot avea unii elevi, ba chiar ii ingradesc din prima clipa in care observa opinii care nu respecta granitele lectiei. Chiar mai rau, exista profesori care ii pedepsesc pe elevii nonconformisti si ii premiaza pe elevii care respecta si adera robotic la pachetul de cunostinte standardizate. Din aceasta cauza, actualul sistem de notare, care premiaza conformismul si pedepseste nonconformismul, a devenit unul cel putin discutabil”, afirma psihologul Plesea.

Calificativele produc obisnuinte mentale, standardizate

In acelasi timp, specialistul crede ca odata adoptat conformismul si respins in totalitatea ideea de creativitate, elevul va imbratisa acest sistem de valori si in perioada maturitatii. Mai mult, maturitatea este terminarea voiosiei si creatiei, iar sistemul de educatie actual produce maturitate, concurenta sau responsabilitate prea mare, inca de la varste fragede, astfel copii pierzand bucuria adolescentei.

“Educatia inseamna sa dezvolti invatarea cat si dezvatarea. Notele care se dau la scoala conduc personalitatea unui copil catre referinta la cum este bine sau nu, sa fie in societate. Parintii, cat si profesorii au nevoie sa instruiasca viitorul unui copil prin modelele lor personale. Un profesor sau un parinte care nu si-a definit o armonie si o stare interioara sanatoasa, nu poate oferi mai departe decat cunoastere. Copii, cat si adultii, au nevoie de intelegere, si mai putin de cunoastere. Intelegerea se face prin jocuri, experienta practica, calatorii, discutii sincere si deschise catre copil, toate invaluite sub plapuma dragostei”, considera psihologul Alexandru Plesea.

In opinia psihologului, creatia si inovatia la un copil se dezvolta armonios prin exemplul personal al educatorului, si mai putin prin note. Educatorii buni au un set sanatos de valori morale si etice interioare, stiind cum sa vada catre viitorul copiilor pe care ii invata.

“Notele sau calificativele produc obisnuinte mentale, standardizare si constrangere prin raport cu sistemul actual. Adaugand ingredintele: dragostea, incurajarile, joaca, rabdarea, atentia, ii pot duce pe cei mici catre voiosie, ganduri de creatie, fericire interiora si dezvoltare armonioasa”, conchide psihologul Alexandru Plesea.

Alexandru Plesea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Mintii, este psihoterapeut si hipnoterapeut si trainer in programare neuro-lingvistica. A studiat natura mintii umane in trei sisteme educationale diferite – Statele Unite ale Americii, Marea Britanie si Romania si de peste 10 ani organizeaza cursuri si traininguri in Romania, cu scopul de a-i face pe oameni sa afle ce posibilitati au cand isi folosesc resursele intelectuale si sa arate abilitatile pe care mintea noastra inca le are latente.

