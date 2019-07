Un psiholog face profilul criminalului de la Caracal. Psihopatul - o combinatie de gene si mediu

Gabriela Groza, doctor în psihologie criminală, a spus pentru Digi24 că, dacă se confirmă informațiile de până acum, se conturează „profilul unui psihopat”.„Trăsăturile psihopate au fost la un moment dat puse în manualul de diagnostic psihiatric, după aceea au fost scoase. E o dilemă la nivel de specialiști dacă vorbim de diagnostic psihiatric care afectează funcționarea individului, a lui cu el, sau de niște trăsături care pot explica comporamente antisociale.Abuzul însă, sub toate formele, prezice dezvoltarea trăsăturilor psihopate. Nu contează, neapărat faptul că am fost băut de o sută de ori, ci contează că am fost și bătut, și neglijat și agresat probabil verbal și sexual. Și toate acestea nu sunt suficiente, se combină foarte bine pe un anumit tipar genetic pe care trebuie să-l aibă o persoana ca în timp să aibă un astfel de efect. Deci este o combinație de gene și mediu”, a explicat Gabriela Groza.Citește mai mult aici