Un rabin care a supravietuit Holocaustului si a salvat zeci de familii de evrei, ucis de coronavirus

Un supraviețuitor al Holocaustului, rabin din New York, care a ajutat zeci de familii să scape de naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a murit marţi de COVID-19, anunţă Fox News.

"Rabinul Romi Cohn a trăit o viață incredibilă, ajutând 56 de familii să scape de tirania nazistă", a scrie pe Twitter parlamentul democrat Max Rose.

Cohn avea cel puțin 91 de ani, conform rapoartelor și biografiei sale de la Fundația Educațională Partizană Evreiască. Nu sunt cunoscute încă detalii despre moartea sa din cauza coronavirusului.

Tweet-ul lui Rose a inclus un videoclip despre momentul în care Cohn a condus Camera Reprezentanților din SUA în rugăciunea de deschidere, în urmă cu două luni, pentru a comemora 75 de ani de la eliberarea de la Auschwitz.

Născut în Cehoslovacia, avea 10 ani când naziștii i-au invadat patria, potrivit Times of Israel.

În cele din urmă, a emigrat în Statele Unite și s-a stabilit în New York, devenind un rabin proeminent.

Heartbroken to hear Rabbi Romi Cohn z''l passed away from COVID-19.



Rabbi Cohn lived an incredible life of service, helping 56 families escape Nazi tyranny. 2 months after he led the House in opening prayer, I hope you'll join me in praying for him & his family. יהי זיכרו ברוך pic.twitter.com/aIFpBnRNWC