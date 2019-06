Un raport al CE arata ca in Romania, exista inca pericolul unei epidemii de pesta porcina. Autoritatile nu iau masuri preventive, industria autohtona moare, importurile triumfa

Dupa un an de la izbucnirea epidemiei de pesta porcina africana (PPA), in Romania, specialistii Comisiei Europene scriu negru pe alb: in ciuda recomandarilor Bruxelles-ului, autoritatile noastre n-au facut nici pe departe tot ce ar fi trebui ca sa combata rapandirea bolii. Asa se face ca pesta s-a extins necontrolat, in buna parte din tara, si a provocat deja pagube uriase. Din pacate, lupta cu boala n-a fost castigata nici pana astazi si exista riscul sa avem in continuare mult de pierdut din ...