Un renumit medic, arestat la domiciliu. A fost prins in flagrant

Un medic ortoped este arestat la domiciliu dupa ce a fost prins ca a luat mita de la un pacient. Flagrantul a avut loc in urma cu cateva zile la Spitalul de Recuperare din Cluj-Napoca. Medicul a fost retinut in momentul in care oamenii legii l-au surprins ca primeste cateva sute de euro de la un pacient. Doctorul este arestat la domiciliu pentru 30 de zile printr-o decizie data de Judecatorii de la Tribunalul Cluj. El a contestat aceasta decizie la Curtea de Apel Cluj, insa in zadar. Sucevean care se dadea drept medic, arestat pentru viol. Cum si-a pacalit victimele Medicul este unul dintre cei mai vechi angajati ai spitalului de Recuperare si conducerea unitatii medicale sustine ca niciodata nu a m ...