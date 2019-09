Un reputat profesor italian va primi titlul de Doctor Honoris Causa din partea TUIASI

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi va acorda titlul de Doctor Honoris Causa profesorului Antonio Marzocchella de la Universitatea „Federico II” din Napoli, Italia, in cadrul sedintei festive de luni, 16 septembrie 2019. Ceremonia se va desfasura in Sala de Conferinte a Senatului – corp T Rectorat, incepand cu ora 11.00. Personalitate marcanta a vietii academice si stiintifice europene, Dr. Antonio Marzocchella este profesor de Sisteme Chimice si Biotehnologice in cadrul Facultatii de Inginerie, Departamentul de Inginerie Chimica, Materiale si Productie Industriala din Universitatea „Federico II”, Napoli, Italia (L’Università degli Studi di Napoli „ ...