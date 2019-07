Un roman, 16 ani militar al Legiunii Straine: 'Ca romanii nu-i nici unul, unde-s doi, te vinde unul'

Adrian Leordean google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adrian Leordean, un roman din Maramures stabilit in Franta, se considera ca parte a unei alte generatii de sacrificiu. Proaspat absolvent de liceu, fara prea mari perspective de a-si implini visele, a plecat din Romania in anii '90, iar viata l-a purtat catre Legiunea Straina. Este unul dintre cei mai longevivi romani din Legiunea Straina, unde a activat timp de 16 ani, din 1997 pana in 2013. In prezent traieste in La Ciotat, o localitate in apropiere de Roquefort la Bedoule, si lucreaza ca politist. ”Cand am fost acceptat sa servesc aceasta institutie, am uitat spaima, nu mai e loc de teama, tot timpul e adrenalina. Te astepti sa-ti fie greu, iar cand vine, il primesti asa cum e! Trebuie sa ...