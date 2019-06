Un roman a castigat primaria unui oras din Germania. A invins in turul 2 un extremist

Octavian Ursu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romanul Octavian Ursu l-a invins pe candidatul extremei drepte si a castigat primaria orasului Gorlitz. Datele preliminare arata ca Octavian Ursu a obtinut, in turul al doilea, 55% din voturi, iar oponentul sau, Sebastian Wippel, doar 45%, scrie Saechsische. Octavian Ursu, sprijinit de vedete de la Hollywood Mai multe vedete de la Hollywood l-au sprijinit pe Octavian Ursu in lupta sa contra candidatului extremist, scrie Reuters. Orasul german Gorlitz, cu strazile sale medievale pavate cu piatra cubica si arhitectura sa art-nouveau, pare desprins dintr-un platou de filmare, fapt care s-a intamplat de foarte multe ori si in realitate, atragand in ultimii ani regizori de seama, precum Wes Anderson si El ...