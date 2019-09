Un roman a fost asasinat la comanda in Costa Rica. Cine se afla alaturi de tanar

asasinat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un roman a fost asasinat la comanda in Costa Rica. Tanarul de 38 de ani, Ionut George Otelac, a fost impuscat in timpul unui atac mafiot. In imaginile postate de presa din Costa Rica se vede cum doi motociclisti se apropie de masina in care se afla romanul si incep sa traga. In atacatul armat si-a mai pierdut viata si o alta persoana. Este vorba despre un cunoscut model din Costa Rica, Raquel Gamboa, in varsta de 25 de ani. Romanul de 38 de ani, din Oradea, si modelul costarican se aflau intr-o masina, pe un bulevard din Alajuelita, cand doi motociclisti s-au apropiat de autoturism si a inceput sa traga. Ionut George Otelac si Raquel Maria Gamboa Mora au murit pe loc. Dupa asasinat, cei doi motociclisti s-au ...