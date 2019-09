Un roman a fost condamnat la inchisoare pe viata in Germania. Fapta lui i-a ingrozit pe nemti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un roman de 23 de ani a fost condamnat la inchisoare pe viata in Germania, dupa ce a ucis o femeie si a agatat-o de o balustrada, pentru a induce in eroare autoritatile. Desi initial s-a crescut ca victima s-a sinucis, romanul a recunoscut in cele din urma fapta. Tanarul a fost condamnat marti, pe 17 august, la inchisoare pe viata - cea mai dura sentinta permisa de legislatia germana. Ancheta a scos la iveala ca Sava J., un roman stabilit in Büdesheim (o localitate din vestul Germaniei), a sufocat-o pe Bianca H., o afacerista de 51 de ani, proprietara a unei cunoscute herghelii. Romanul a ajuns in Germania in urma cu trei ani, moment in care s-a angajat la crescatoria de cai pe un salariu 250 – 300 de euro pe saptamana. ...