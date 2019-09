Un roman a murit in Franta intr-un accident rutier. Politia a deschis dosar penal

Accident rutier google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un alt roman a murit in Franta, dupa ce microbuzul in care se afla a fost spulberat de un TIR. Barbatul se intorcea din Spania, impreuna cu alti colegi sezonieri, cand la un moment dat au coborat cu totii din masina pentru a repara o pana. Adrian a murit in urma unui accident de motocicleta. Sotia sa a ajuns inainte ca acesta sa isi dea ultima suflare. Cuvintele acestuia te vor emotiona A fost momentul in care oamenii au fost spulberati de acest TIR care s-a rasturnat apoi, blocand circulatia pe ambele sensuri. Pe numele soferului TIR-ului inmatriculat in Portugalia a fost deschis un dosar penal. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagr ...