Un roman a pus umarul la succesul Game of Thrones

Printre miile de oameni care au facut posibil succesul serialului Game of Thrones se numara si un roman! Un "concept designer" fara de care scenele impresionante cu dragoni, foc si zombi nu ar fi existat. Tanarul care a studiat Arhitectura a fost gasit de producatorii serialului pe . Ioan Dumitrescu a dezvaluit si cum se comporta John Snow cand era asaltat de fane. Este unul dintre momentele-emblematice din Game of Thrones. Daenerys se razbuna pe Cercei si da foc orasului Kings Landing. Ioan Dumitrescu, romanul din spatele succesului Game of Thrones Putini stiu insa ca aceasta scena nu ar fi aratat asa daca Ioan Dumitrescu nu ar fi gandit-o astfel. El este concept designerul ultimului ...