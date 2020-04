Un roman aflat in Germania la cules de sparanghel a murit de COVID-19. Patronul uneia dintre firmele intermediare se numește Flutur

Un muncitor român a murit, sâmbătă, în orașul german Bad Krozingen, unde se afla la cules de sparanghel, a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus, scrie Der Spiegel. Românul se afla în Germania de pe 20 martie. Bărbatul, în vârstă de 57 de ani, a murit pe 11 aprilie. Cauzele decesului au fost neclare, scriu The post Un român aflat în Germania la cules de sparanghel a murit de COVID-19. Patronul uneia dintre firmele intermediare se numește Flutur appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.