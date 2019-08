Un roman de 20 de ani a murit intr-o inchisoare din Franța

Un cetăţean român de doar 20 de ani a murit într-un centru pentru detenţie administrativă situat la periferia Parisului, anunţă surse din cadrul Comisiei de anchetă citate de Agenţia France-Presse și letelegramme.fr. Sursa menționată citează unul dintre membrii Comisiei de anchetă, care a spus că bărbatul fusese adus sâmbătă la penitenciar și nu a existat, The post Un român de 20 de ani a murit într-o închisoare din Franța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.