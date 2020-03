Un roman deștept ajuta milioane de oameni de cand s-a instaurat Ordonanța Militara! Salvați acest link inainte sa ieșiți din case- Realitatea din PSD

Foarte mulți români au încasat amenzi usturătoare, zilele trecute, pentru că s-au întors de la muncă după ora 22.00, fără să aibă declarația pe propria răspundere „la purtător”. Pentru unii a fost o nimica toată să plătească cei 100 de lei amendă, dar pentru alții a fost o tragedie, salariile fiind în această perioadă tăiate, The post Un român deștept ajută milioane de oameni de când s-a instaurat Ordonanța Militară! Salvați acest link înainte să ieșiți din case- Realitatea din PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.