Un roman si-a impuscat fratele iar mai apoi si-a incendiat casa! De la ce a pornit totul

arma cu alice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat din satul Costiui si-a impuscat fratele cu o arma cu alice, apoi a incendiat casa in care locuiau impreuna. Totul ar fi pornit de la o cearta intre cei doi frati. Barbatul violent, de 41 de ani, a amenintat cu arma chiar si echipajele de politie venite la fata locului. In cele din urma, fortele de interventie au reusit sa-l imobilizeze pe scandalagiu, iar fratele sau a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Se vorbeste, pe surse, ca individul agresiv ar fi fost transportat la Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei, pentru a fi expertizat psihiatric. Politistii au intocmit dosar penal si continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunilor de tentativa la om ...