Un roman si-a luat din Anglia BMW seria 6 Gran Coupe, de 32.000 €, nu l-a condus nici un km si a ramas fara el

BMW 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un roman si-a luat din Anglia BMW Seria 6 Grand Coupe, de 32.000 €, nu l-a condus nici un km si a ramas fara el. Barbatul a decis sa aduca bolidul de lux in tara pe platforma, dupa ce l-a achizitionat. Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu - P.T.F. Giurgiu au depistat un cetatean roman care transporta pe o platforma, un autoturism marca BMW, in valoare de 32.000 de euro, cautat de autoritatile din Marea Britanie. In data de 08.05.2019, in jurul orei 07.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a efectua formalitatile de frontiera cetateanul roman P.D., in varsta de 31 ani, la volanul unei autoutilitare care tracta o platforma, pe care transporta un autoturism marca ...