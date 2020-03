Un roman VINDECAT de coronavirus RUPE TACEREA: Ei zic ca am luat de la o femeie. Eu eram singur pe avion. Mancarea era ca pentru porci!

Apar primele declarații ale unui român vindecat de coronavirus. Adrian Boți e un bărbat de 47 de ani, care a contactat virusul de la o timișoreancă lângă care a stat într-un avion care revenea de la Bergamo.

Adrian Boți, un român în vârstă de 47 de ani, a declarat că "Mă simt foarte bine. Nu am nimic, nu am avut nimic. După câte am înțeles, era o femeie de 38 de ani în avion lângă mine, dar eu nu am vorbit cu nimeni în avion, eram singur. Am avut o răceală. De la răceala asta primu nu a ieșit pozitiv, al doilea a ieșit pozitiv. Medicii nu veneau niciodată, numai când veneau să –mi facă testul. Mâncarea era ca pentru porci. Mâncare din aia nici porcii nu mâncau. Nu știu ce medicament era, că îmi dădeau o pastilă pe zi, dimineața. Nu m-am simțit rău. Era o răceală".