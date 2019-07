Un scandal de spionaj zguduie Canada! Armata a declansat o ancheta

scandal de spionaj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Armata canadiana a declansat o ancheta asupra unui furt de date sensibile de catre un fost angajat al unui centru de cercetare, au anuntat marti surse concordante, informeaza AFP, potrivit agerpres. Potrivit televiziunii publice Radio-Canada, acest fost angajat civil, specializat in balistica si deja pensionat, este suspectat - insa fara a fi acuzat oficial - ca a furat si distrus circa 30.000 de fisiere ce contineau "informatii foarte sensibile". Purtatorul de cuvant al ministrului canadian al apararii, Harjit Sajjan, a confirmat pentru AFP ca "o ancheta este in curs", insistand ca "ar fi imprudent sa comentam mai mult cazul in acest moment". Un document judiciar cons ...