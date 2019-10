Un scandal sexual si de coruptie zguduie Ungaria si ajunge pana la premierul Viktor Orban

In mod normal, alegerile locale au o importanta scazuta in Ungaria. In ultimii 10 ani si fiindca guvernul condus de Viktor Orban a retras puternicelor autoadministratii de odinioara majoritatea prerogativelor, centralizand Ungaria. De aceasta data insa, lucrurile se desfasoara altfel. Niciun alt scrutin local din istoria postcomunista a Ungariei nu a avut o asemenea putere de simbol cum are cea de duminica (13.10.19). Dintr-un motiv bine intemeiat.