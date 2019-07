Un scriitor batut pe strada in Cluj-Napoca si ignorat de autoritati e hotarat sa emigreze: Traiesc in tara cefelor-late

Organizatorul Festivalului International de Carte Transilvania, scriitorul Gabriel Bota, anunta ca e hotarat sa paraseasca Romania. Dupa ce a fost batut in fata casei, ziua in amiaza mare, in Cluj-Napoca, autoritatile nu i-au acordat niciun sprijin. Ba dimpotriva, l-au pus pe drumuri, cerandu-i sa se descurce singur.