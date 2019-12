Un scurtmetraj de Bogdan Muresanu a fost pe lista scurta de propuneri pentru nominalizare la Oscar 2020

Un scurtmetraj de Bogdan Mureşanu, "Cadoul de Crăciun", a fost inclus pe lista scurtă de propuneri pentru nominalizare la Oscar 2020, potrivit Variety, scrie Mediafax.

Pe lista scurtă de propuneri pentru nominalizare se mai află "Brotherhood", "Little Hands", "Miller & Son", "Nefta Football Club", "The Neighbors’ Window", "Refugee", "Saria", "A Sister", "Sometimes, I Think about Dying".

"Cadoul de Crăciun", care recent a fost premiat pentru cel mai bun scurtmetraj de Academia de Film Europeană, îi are în rolurile principale pe Ioana Flora și Adrian Văncică.

Scrisoarea unui băiat pentru Moș Crăciun îi transformă tatălui o seară într-un thriller. Pe 20 decembrie 1989, câteva zile după represiunea sângeroasă de la Timișoara, tatăl află, spre oroarea lui, că fiul său i-a trimis o scrisoare lui Moș Crăciun în care îi spunea ce-și dorește. Băiatul înțelesese că tatăl își dorește moartea lui Ceaușescu.

Scurtmetrajul lui Bogdan Mureșanu a mai câștigat, printre altele, premiul Zilelor Filmului Românesc în secțiunea dedicată la Transilvania International Film Festival (TIFF) 2018, de la Cluj-Napoca, precum şi o mențiune specială la Festival du Cinéma Méditerranéen din Montpellier, Franța. De asemenea, a primit marele premiu al competiţiei de scurtmetraje a Festivalului de Film de la Cottbus, Germania, şi premiul special al publicului, Zimbrul Sălbatic, la Festivalul Internațional de Filme Scurte Żubroffka de la Białystok, Polonia, dar și marele premiu al juriului la Festivalul Internațional de Scurtmetraje de la Clermont-Ferrand, Franţa.

Academia de film americană a mai anunţat, luni, listele scurte de propuneri pentru nominalizare pentru categoriile dedicate celui mai bun documentar, celui mai bun scurtmetraj documentar, celui mai bun film internațional, celui mai bun machiaj/ celei mai bune coafuri, celei mai bune coloane sonore, celui mai bun cântec, celor mai bune efecte speciale și celui mai bun scurtmetraj animat.

Nominalizările la premiile Oscar 2020 vor fi anunțate pe 13 ianuarie, iar gala va avea loc pe 9 februarie.

Prezentăm mai jos celelalte liste scurte de propuneri pentru nominalizări anunțate luni de organizatorii galei Oscar.

Cel mai bun documentar:

"Advocate"

"American Factory"

"The Apollo"

"Apollo 11"

"Aquarela"

"The Biggest Little Farm"

"The Cave"

"The Edge of Democracy"

"For Sama"

"The Great Hack"

"Honeyland"

"Knock Down the House"

"Maiden"

"Midnight Family"

"One Child Nation"

Cel mai bun scurtmetraj documentar

"After Maria"

"Fire in Paradise"

"Ghosts of Sugar Land"

"In the Absence"

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)"

"Life Overtakes Me"

"The Nightcrawlers"

"St. Louis Superman"

"Stay Close"

"Walk Run Cha-Cha"

Cel mai bun film internațional

Cehia - "The Painted Bird"

Estonia - "Truth and Justice"

Franța - "Les Misérables"

Ungaria - "Those Who Remained"

Macedonia de Nord - "Honeyland"

Polonia - "Corpus Christi"

Rusia - "Beanpole"

Senegal - "Atlantics"

Coreea de Sud - "Parasite"

Spania - "Pain and Glory"

Machiaj și coafură

"Bombshell"

"Dolemite Is My Name"

"Downton Abbey"

"Joker"

"Judy"

"Little Women"

"Maleficent: Mistress of Evil"

"1917"

"Once upon a Time…in Hollywood"

"Rocketman"

Coloană sonoră

"Avengers: Endgame"

"Bombshell"

"The Farewell"

"Ford v Ferrari"

"Frozen II"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"The King"

"Little Women"

"Marriage Story"

"Motherless Brooklyn"

"1917"

"Pain and Glory"

"Star Wars: The Rise of Skywalker"

"Us"

Cel mai bun cântec

"Speechless" din "Aladdin"

"Letter To My Godfather" din "The Black Godfather"

"I’m Standing With You" din "Breakthrough"

"Da Bronx" din "The Bronx USA"

"Into The Unknown" din "Frozen II"

"Stand Up" din "Harriet"

"Catchy Song" din "The Lego Movie 2: The Second Part"

"Never Too Late" din "The Lion King"

"Spirit" din "The Lion King"

"Daily Battles" din "Motherless Brooklyn"

"A Glass of Soju" din "Parasite"

"(I’m Gonna) Love Me Again" din "Rocketman"

"High Above The Water" din "Toni Morrison: The Pieces I Am"

"I Can’t Let You Throw Yourself Away" din "Toy Story 4"

"Glasgow" din "Wild Rose"

Scurtmetraj animat

"Dcera (Daughter)"

"Hair Love"

"He Can’t Live without Cosmos"

"Hors Piste"

"Kitbull"

"Memorable"

"Mind My Mind"

"The Physics of Sorrow"

"Sister"

"Uncle Thomas: Accounting for the Days"

Efecte speciale

"Alita: Battle Angel"

"Avengers: Endgame"

"Captain Marvel"

"Cats"

"Gemini Man"

"The Irishman"

"The Lion King"

"1917"

"Star Wars: The Rise of Skywalker"

"Terminator: Dark Fate"