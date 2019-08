Un secret INCREDIBIL al familei lui Gheorghe Dinca, dat in vileag de unul dintre copiii criminalului din Caracal! „Supravietuieste foarte greu in aceste momente”

Un secret al familei lui Gheorghe Dinca a fost dat in vileag de unul dintre copiii criminalului din Caracal, care a declarat ca le-a ucis pe adolescentele Alexandra Macesanu si Mihaela Luiza Melencu.

„Daca as avea posibilitatea sa-mi vad tatal, l-as intreba daca e adevarat. Si ar fi mai multe de spus. L-as intreba daca s-a gandit vreo clipa la viata copiilor lui si a celor doua suflete pe care se zice ca le-a omorat”, a spus Daniela Dinca, fiica lui Gheorghe Dinca, intr-un interviu acordat Antena 3.

Ea a mai spus ca mama ei, Elena Dinca, sotia presupusului criminal din Caracal, „supravietuieste foarte greu” in aceste momente.

„Mama supravietuieste foarte greu in aceste momente. E o mama care a avut grija de patru copii, nimeni nu a dorit sa ajunga aici. Dupa rapirea Luizei, mama a locuit acolo, dar nu a vazut nimic suspect”, a spus Daniela Dinca.

Femeia a povestit, in cadrul aceluiasi interviu, ca a trecut prin fata casei tatalui ei in ziua in care a fost rapita Alexandra Macesanu si ca a vazut acolo doi barbati iesind din curte.

Pe de alta parte, Alexandru Cumpanasu, unchiul adolescentei Alexandra Macesanu, a declarat ca el crede ca Daniela Dinca minte.

