Un senator PSD a DEMISIONAT din partid: avea funcție de conducere in Senat

PSD pierde un om important, la Senat. Senatorul Nicolae Marin și-a anunțat demsia din PSD și din funcția de chestor al Senatului. El a precizat că va sta independent, dar că pe viitor se va implica într-un alt proiect politic.

”Intr-o democrație sănătoasă dezbaterea și competiția sunt încurajate pentru că aduc progres. Constat că dezbaterile provocate de mine in ultima perioadă in PSD Galati au deranjat și am fost izolat.

Pentru binele tuturor am hotărât să renunț la calitatea de membru PSD și la funcția de Chestor al Senatului și voi activa ca senator independent până când mă voi implica într-un alt proiect politic.

Le mulțumesc celor care susțin demersul meu chiar dacă n-au avut curajul să vorbească, deocamdată, in public!”, scrie Nicolae Marin.