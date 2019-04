Un sistem național pentru viitorul Romaniei: Mamici mai fericite, copii mai sanatoși!

Andreea B. este în culmea fericirii, pentru că este gravidă și va avea un copil, peste șase luni. În același timp, este și preocupată să-și facă toate testele și investigațiile de urmărire a sarcinii, recomandate de medicul ei. Chiar și-a programat următoarele luni în funcție de vizitele la clinică. Andreea are 36 de ani și este la prima sarcină. Vârsta la care a ajuns o sperie puțin, pentru că a auzit și a citit despre multe cazuri în care problemele au apărut la viitoare mămici trecute de 35 de ani.

Pentru a fi sigură că totul va fi bine, ea a făcut până acum tot ce i-a indicat medicul ginecolog. Dar multe femei din România nu sunt atât de conștiente de pericolele ce pot apărea în timpul sarcinii. Mai mult, în zonele defavorizate din mediul rural sunt mii de viitoare mame care nu se duc deloc la control, fie pentru că nu au un cabinet în localitate sau măcar în apropiere, fie din lipsa banilor.

Registru național online

Multe dintre aceste probleme se vor rezolva peste câteva luni, când va funcționa Registrul Național al Gravidelor, creat cu ajutorul fondurilor europene. Proiectul „Dă o șansă vieții – Program național de îngrijire a gravidei și copilului” va ajuta femeile din întreaga țară să ajungă la medic și să înțeleagă de ce trebuie să-și facă toate analizele în timpul sarcinii. Iar toate analizele obligatorii pentru gravide vor fi gratuite!

Andreea, tânăra viitoare mămică pe care am întâlnit-o la analizele periodice, este una dintre femeile care au și alte nevoi, în relația cu sistemul medical. La fel ca multe viitoare mame din România, și-ar dori să poată coresponda online cu medicul specialist, să-și primească rezultatele analizelor și să-și vadă programările la testele periodice printr-un sistem electronic. Și aceste lucruri vor fi posibile datorită aceluiași proiect finanțat din bani europeni, care a-nceput în martie 2019. Foarte simplu, la fel ca „internet banking”, cu user și parolă.

„În cadrul proiectului «Dă o șansă vieții!» vom face un registru național al gravidelor, funcțional la nivelul întregii țări. Practic, medicul specialist care va lua contact prima oară cu gravida o va introduce în acest sistem integrat care va funcționa ca orice altă platformă online. Viitoarele mame vor avea acces la sistemul electronic, prin user și parolă, pentru a putea să-și vadă analizele și programările la teste. E mult mai ușor decât să plece la drum, spre o clinică, doar pentru a-și face programare. Cele care vor putea accesa platforma nu vor mai avea carnetul gravidei”, explică medicul Oana Toader, managerul proiectului.

Până la jumătatea anului viitor se vor pune bazele acestui sistem integrat care va funcționa în întreaga țară: formarea profesională a 376 de specialiști (printre care și rezidenți), în toate tipurile de maternități, și crearea sistemul electronic și a registrului național al gravidelor. În cea de-a doua etapă, viitoarele mame vor fi preluate în evidența electronică și vor beneficia de noile metode de screening, în toată țara, cu ajutorul medicilor care vor avea noi specializări.

Tot prin acest proiect se va revizui procedura pentru consultația prenatală. Este nevoie de această actualizare a procedurilor, care nu s-a mai făcut din anul 2004. „Revizuirea înseamnă că toate viitoarele mămici vor fi luate în evidență, cu ajutorul sistemului electronic, și vor face toate tipurile de teste, pe perioadele sarcinii: analizele pentru depistarea sindromului TORCH, dublu test, morfologia de trimestru I, morfologia de trimestru II și toate celelalte analize recomandate de medicul curant”, detaliază specialista.

Principalul aliat: societatea civilă!

Cea de-a doua etapă a proiectului are ca principal obiectiv luarea în evidență a cât mai multor femei gravide. Cele mai dificile cazuri rămân uneori necunoscute medicilor, mai ales în comunitățile izolate și defavorizate. Sunt tinere care nu merg la consultații după ce rămân gravide, iar pentru a veni în ajutorul acestora, Ministerul Sănătății va încheia parteneriate cu ONG-uri.

Poveștile femeilor din aceste medii defavorizate sunt cutremurătoare. Anton Olga este asistent medical în cadrul proiectului SENS-Siguranță prin Educație pentru Nutriție și Sănătate, implementat de Organizația Salvați Copiii, și a-ncercat, în ultimii doi ani, să ajute cât mai multe mame din comunități foarte sărace. Uneori a reușit și se bucură de succes, dar a descoperit și cazuri greu de rezolvat, acolo unde victimele neajunsurilor de tot felul se resemnează cu situația și refuză orice sprijin.

„Ele sunt îndrumate, în prima fază, să meargă la medicul de familie, apoi sunt trimise la ginecolog. Din păcate, foarte multe dintre ele nu ajung, din cauza situației financiare. La Săcele am mers de nenumărate ori într-o zonă limitrofă a orașului, unde sunt foarte multe femei cu mulți copii care trăiesc în situații precare. Mulți nu au apă curentă, unii nu au nici măcar electricitate. Am întâlnit o gravidă care mai are o lună până să nască, nu a fost nici măcar la o ecografie, nu știe ce sex are copilul, dar, din păcate, este al șaptelea copil și spune că nu va avea nicio problemă, dacă nu a avut nici până acum”, povestește Olga.

Multe dintre aceste mame din cele mai sărace zone ale țării sunt foarte tinere. La doar 20 ani, unele au deja patru copii și niciun fel de ajutor. Nu sunt căsătorite și trăiesc fără vreun sprijin din partea familiei. Nici măcar nu se gândesc să meargă la medic în timpul sarcinii, pentru că acest lucru înseamnă bani pentru transport și pentru unele analize care nu le sunt decontate, chiar dacă au asigurare medicală pe timpul sarcinii.

Cu ajutorul proiectului „Dă o șansă vieții – Program național de îngrijire a gravidei și copilului”, multe dintre aceste femei vor putea avea acces gratuit la toate analizele, prin colaborarea între Ministerul Sănătății și ONG-urile care le-au avut deja, până acum. Mai mult, datorită aceluiași proiect finanțat din fonduri europene, peste un an se va ști exact câte femei gravide sunt în România și câți copii se nasc, ce probleme medicale au și cum li s-ar putea acorda ajutor, pentru a fi cât mai sănătoși.

Context

Peste 1000 de nou-născuți mor, în fiecare an, din cauza unor afecțiuni ce s-ar fi putut trata, dacă ar fi fost descoperite în timpul sarcinii. Statisticile arată că mortalitatea perinatală reprezintă peste 90% din numărul total de decese, însemnând că foarte mulți copii se nasc morți sau decesul survine în primele șase zile după naștere. Multe dintre aceste cazuri n-ar mai exista, dacă mamele ar merge la controalele periodice, la medic.

Activităţile proiectului vor duce la o îmbunătăţire a serviciilor medicale și vor sprijini Ministerul Sănătăţii să definească politici pentru mamă şi copil. Astfel, va crește numărul de persoane care beneficiază de programe de sănătate şi de servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce pentru principalele patologii în toate cele opt regiuni ale ţării.

Proiectul „Dă o șansă vieții – Program național de îngrijire a gravidei și copilului” este finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, din martie 2019, timp de 36 de luni.

Acest articol face parte din Campania Ministerului Fondurilor Europene, “Bani europeni pentru idei românești” și a fost publicat pe www.stiripesurse.ro, în cadrul proiectului "Descoperă Programul Operațional Capital Uman” (cod MySMIS 125486), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.