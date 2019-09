Un sofer a fost prin la volan cu o alcoolemie record

Testare alcoolemie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat din judetul Braila a fost prins, marti, la volan cu o alcoolemie de 1,92 mg/l in aerul expirat. Potrivit reprezentantilor Politiei, este cea mai mare alcoolemie depistata la conducatorii auto din Braila in acest an. Barbatul de 49 de ani din comuna braileana Mircea Voda a fost oprit de politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Ianca marti, in jurul orei 16.20. Deoarece mirosea a alcool, soferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat cea mai mare alcoolemie inregistrata in judet in acest an: 1,92 mg/l. Exclusiv! Soferul care s-a urcat beat la volanul unui BMW si l-a facut praf, retinut de politisti „Soferul a fost oprit pe un drum din localitate. Dupa ce ...