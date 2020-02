Un sofer a intrat cu masina intr-un autobuz cu calatori; doar conducatorul auto este ranit

Un şofer a intrat cu maşina într-un autobuz cu călători, ce efectuează transport public în municipiul Sibiu, în urma impactului fiind rănit doar conducătorul auto care a cauzat accidentul, a anunţat IPJ Sibiu, potrivit Agerpres.

"Eveniment rutier pe Şoseaua Alba Iulia, municipiul Sibiu. Un conducător auto in vârsta de 36 de ani, in timp ce conducea autoturismul pe str. Cârlova, a pătruns in intersecţia cu Sos. Alba Iulia fără sa acorde prioritate de trecere unui autobuz care circula regulamentar şi intra in coliziune cu acesta. Şoferul maşinii este singura victimă. Poliţiştii rutieri sunt la fata locului şi efectuează cercetări", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Luciana Lazăr.

Potrivit sursei citate, niciun călător din autobuz nu este rănit.