Un sofer a intrat cu TIR-ul intr-o casa, pe care a distrus-o. Un copil de 16 ani a fost prins sub daramaturi

Un autotren a intrat intr-o casa dupa ce, initial, s-a ciocnit cu un autoturism in localitatea Baltatesti din judetul Neamt, o tanara de 16 ani aflata in imobil fiind prinsa sub daramaturi, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, Irina Popa.