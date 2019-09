Un sofer a sarit cu masina in Bahlui

Un sofer a sarit in Bahlui 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, un sofer a sarit cu masina in raul Bahlui. Barbatul in varsta de 52 de ani a scapat nevatamat, fara nicio zgarietura. Acesta nu consumase alcool, rezultatul inscris pe etilotest fiind de 0.00. Din primele informatii, se pare ca soferul nu a adaptat viteza si a pierdut controlul autovehiculului. S-a rasturnat cu masina si a sunat la 112. Cand a venit politia, l-a gasit cu o alcoolemie mare si fara permis Accident rutier la Iasi. Soferul a fugit de la locul accidentului, luand cu el placutele de inmatriculare - FOTO Pompierii ieseni au intervenit pentru stingerea unui incendiu la o casa din Tomesti. Din fericire, nu au fost victime ...