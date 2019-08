Un sofer care a intrat pe contrasens a produs un accident. O persoana a decedat si alte patru sunt ranite

Accident 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 69 de ani a murit si alte patru persoane, dintre care un copil de 3 ani si sapte luni, au fost ranite, duminica, in urma impactului dintre doua masini, pe DN 17, la intrarea in localitatea Campuri Surduc, din judetul Hunedoara. Potrivit ISU Hunedoara, au fost transportate la UPU Deva doua femei, de 68 si 43 de ani, cu multiple contuzii, precum si un copil de 3 ani si sapte luni, care a facut atac de panica. „O victima era incarcerata si decedata si trei victime politraumatizate. Ranitii grav au fost transportati la UPU Deva, in timp ce o alta victima a primit ingrijiri medicale la fata locului fara transport la spital”, au transmis reprezentantii ISU Hunedoara. EXCLUSIV! Imagi ...