Un sofer din Galati a tamponat masina unei alte galatence la Carcaliu, in judetul Tulcea

Trei persoane au fost rănite astăzi, în urma unui accident rutier produs în zona localității Carcaliu, din județul Tulcea. În eveniment au fost implicați doi gălățeni și un tulcean.Iată datele oficiale transmise deLa data de 30 august a.c., polițiștii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier.Din primele verificări a rezultat faptul ca un bărbat de 55 de ani, din județul Galați, in timp ce conducea un auto pe DN 22D ( în zona localității Carcaliu), nu a adaptat viteza condițiilor de drum, a pierdut controlul asupra direcției, a pătruns pe sensul opus de mers, intrând in coliziune cu un auto condus de o femeie de 46 de ani, din județul Galati, care la rândul său, a fost proiectată într-un alt auto, condus de un tânăr de 23 de ani, din comuna Niculitel, județul Tulcea.In urma accidentului a rezultat rănirea a trei pasageri, câte unul din fiecare auto.Toți conducătorii posedau permis de conducere si nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice.Cercetarile continuă.