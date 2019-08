Un sofer in stare de ebrietate a provocat un accident auto soldat cu patru victime

Accident 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patru persoane au ajuns, duminica, la spital, una dintre acestea, un tanar de 19 ani, in stare foarte grava, dupa ce un sofer baut a intrat cu masina pe care o conducea intr-un cap de pod, la Marasesti, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "In jurul orei 20,00, am fost sesizati despre un accident rutier in orasul Marasesti. Din primele informatii, un sofer a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un cap de podet", conform sursei citate. Potrivit acesteia, in urma testarii soferului cu aparatul alcooltest a rezultat o alcoolemie de 0,53 mg/l alcool pur in aerul expirat. Un sofer care a intrat pe contrasens a produs un accident. O persoana a decedat si alte p ...