Un spinoff al serialului „Gossip Girl”, in pregatire la HBO Max

Un spinoff al serialului „Gossip Girl" este in pregatire la HBO Max, viitoarea platforma de streaming a WarnerMedia, potrivit Reuters. Devenit un fenomen, „Gossip Girl" (2007 - 2012) i-a avut in distributie pe Blake Lively, Penn Badgely, Chace Crawford si Leighton Meester. Nu au fost oferite detalii legat de actorii care vor juca in noul serial si nici daca va reveni vreun nume din cel original. Una dintre vedetele serialului "Gossip Girl" a fost acuzat de viol HBO Max a transmis ca au fost comandate 10 episoade, iar actiunea va fi plasata la 8 ani dupa ce „Gossip Girl" s-a incheiat. In prim plan, o noua generatie de tineri de la o scoala privata. Ser ...