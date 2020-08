Un spital privat din Constanta a fost inchis partial din cauza coronavirusului

Sectia Chirurgie si blocul operator ale unui spital privat din municipiul Constanta au fost inchise in urma aparitiei unui focar de SARS-CoV-2, informatia fiind facuta publica luni noaptea pe site-ul institutiei, desi conducerea unitatii precizeaza ca imbolnavirile in randul personalului medical au aparut in urma cu cateva zile.